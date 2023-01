Benfica supera Oliveirense em dia de homenagem a Henrique Vieira

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Águias triunfantes na 19.ª jornada da Liga Betclic

O Benfica chegou à quarta vitória seguida na Liga Betclic, depois de ultrapassar a Oliveirense, na 19.ª jornada, por 83-71, mantendo-se a um ponto do líder FC Porto.

Apesar de superiores no quarto inicial (24-12), as águias nunca conseguiram desenvincilhar-se da formação de Oliveira de Azeméis, que incomodou sempre e, a três minutos do fim, se colocou a cinco (76-71).

Terrell Carter foi um dos encarnados que ajudou a resolver, com 20 pontos e quatro ressaltos, além de Aaron Broussard (16 pontos).

A Oliveirense teve um João Balseiro (17 pontos) um exemplo de persistência, tal como Arnette Hallman (12 pontos e seis ressaltos).

A partida ficou marcada pela homenagem ao malogrado Henrique Vieira, que representou os dois emblemas. Ao intervalo, um pano com o número 5 do antigo jogador e técnico foi descerrado, juntando-se a número 7 de Carlos Lisboa e ao 2 de Valter Neves.