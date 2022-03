Benfica, Sporting, FC Porto fecham fase regular com vitórias; Póvoa garante manutenção

Liga Betclic encerrou este sábado a primeira etapa

Benfica, Sporting e FC Porto saíram este sábado vitoriosos da 22.ª jornada da Liga Betclic, a última da primeira fase e que ficou marcada pelo sucesso do Póvoa.

Com um triunfo contundente na Luz, sobre o Lusitânia (131-72), numa partida que marcou o regresso de Tomás Barroso após lesão prolongada, os encarnados asseguraram o primeiro lugar.

Os encarnados têm vantagem no confronto direto com o Sporting, que bateu o CAB Madeira, por 94-75.

No Dragão, os azuis e brancos operaram uma reviravolta frente à Oliveirense, ganhando por 76-75, depois de terem estado a perder por 11.

No fecho desta primeira etapa do campeonato, a única questão em aberto era quem preenchia o oitavo lugar e a última vaga do Grupo B. Ao bater o Vitória de Guimarães por 87-81, e beneficiar da derrota da Ovarense em Ílhavo, o Póvoa ficou com a posição, assegurando, desde já, a manutenção no escalão máximo, em que se estreou esta época.

A segunda fase da Liga inicia-se no próximo fim de semana, sendo composta por seis jornadas, a disputar até ao fim do mês de abril, servindo para definir o alinhamento do play-off, play-out e descida direta à Proliga.

Liga Betclic

Resultados 22.ª Jornada

Sporting-CAB Madeira, 94-75

FC Porto-Oliveirense, 76-75

Académica-Imortal, 79-92

Póvoa-V. Guimarães, 87-81

Benfica-Lusitânia, 131-72

Ovarense-Illiabum, 77-88

2.ª Fase

Grupo A

Benfica

Sporting

FC Porto

Oliveirense

Grupo B

Imortal

CAB Madeira

Lusitânia

Póvoa

Grupo C

Ovarense

V. Guimarães

Illiabum

Académica