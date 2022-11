Benfica sai triunfante do dérbi com o Sporting e mantém-se invicto na Liga Betclic

Partida em atraso da primeira jornada

O Benfica venceu este domingo o Sporting, por 78-89, num jogo da Liga ​​​​​​​Betclic que estava em atraso da primeira jornada.

As águias mantêm-se invictas, liderando a competição com 20 pontos. Em Alvalade, o terceiro quarto fez a diferença, consentindo os visitantes apenas sete pontos do rival.

Aaron Broussard foi o MVP da partida, com 27 pontos.