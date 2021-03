Benfica sai de Ovar com a sexta vitória consecutiva na Liga

Benfica jogou em Ovar no fecho da 21.ª ronda da Liga

Encerramento da 21.ª jornada do campeonato

O Benfica somou esta segunda-feira a sexta vitória consecutiva na Liga Placard. Os encarnados superaram a Ovarense, por 76-91, no fecho da 21.ª jornada, seguindo em terceiro lugar com 38 pontos, os mesmos que FC Porto e Sporting, mas com mais um jogo.

Apesar de as duas equipas estarem em posições bem distintas na tabela, o encontro de Ovar foi quase sempre equilibrado e só a 4m55s do fim as águias chegaram à vantagem de 10 pontos pela primeira vez (70-80).

Os vareiros ainda reagiram (76-80), mas um conjunto de ações de Cameron Jackson ajudou os visitantes a descolar em definitivo.

Quincy Miller, com 17 pontos e 11 ressaltos, foi o MVP da partida.