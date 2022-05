Benfica sagra-se campeão de basquetebol feminino pela segunda vez

Redação com Lusa

Depois de ter perdido o primeiro jogo nos Açores, o Benfica deu a volta à final, garantindo o título na negra, na qual chegou ao intervalo a ver por 45-33.

O Benfica sagrou-se este domingo campeão português de basquetebol feminino pela segunda vez, depois de vencer em casa o União Sportiva, por 73-70, no terceiro e último jogo da final da Liga.

Depois de ter perdido o primeiro jogo nos Açores, o Benfica deu a volta à final, garantindo o título na negra, na qual chegou ao intervalo a ver por 45-33.

As "águias" já tinham vencido o campeonato em 2020/21 e passam a somar dois títulos, menos um do que o União Sportiva e o Olivais e menos três do que o recordista CAB Madeira.

A figura do encontro foi a brasileira Raphaella Monteiro Silva, responsável por 24 pontos para o Benfica, aos quais juntou seis ressaltos e duas assistências.

Sob a arbitragem de Joana Pessoa, Rui Fonseca e Paulo Martins, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica (73): Joana Soeiro, Taylor Peacocke (8), Laura Ferreira (8), Candela Gentinetta (8), Raphaella Monteiro Silva (24). Jogaram ainda: Ana Carolina Rodrigues (15), Mariana Silva (8) e Marta Martins (2).

Treinador: Eugénio Rodrigues.

União Sportiva (70): Raquel Laneiro, Nausia Woolfolk (19), Simone Costa (17), Lucinara Bispo (17) e Joana Alves (8). Jogaram ainda: Emília Ferreira (9), Samatha Mckay, Inês Bettencourt e Carolina Cruz.

Treinador: Ricardo Botelho.

Marcha do marcador: 29-11 (primeiro período), 45-33 (intervalo), 58-50 (terceiro período) 73-70 (resultado final).