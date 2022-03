Benfica revalida conquista da Taça de Portugal de basquetebol feminino

Fotografia: Site oficial do Benfica

Eugénio Rodrigues, treinador da equipa de basquetebol feminino do Benfica

Redação com Lusa

Equipa encarnada conseguiu assim o segundo título da Taça de Portugal, repetindo o feito de 2020/21

O Benfica conquistou hoje pela segunda vez a Taça de Portugal de basquetebol feminino, ao bater na final da edição 2021/22 o GDESSA Barreiro por 82-78, revalidando o título conseguido na época passada.

No Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, no Barreiro, as "encarnadas" já venciam ao intervalo por um ponto de vantagem (40-39), numa partida marcada pelo equilíbrio.

Leia também Internacional Jogador do Nice faz cabrito junto a Neymar e o brasileiro não gostou nada: veja o vídeo Nos últimos segundos da partida entre o Nice e o PSG, que os da casa venceram por 1-0, com golo de Delort, aos 88 minutos, Gouiri tentou fazer um cabrito junto a Neymar e o brasileiro não gostou nada, tendo mesmo dado um 'chega para lá' ao adversário.

O Benfica conseguiu assim o segundo título da Taça de Portugal, repetindo o feito de 2020/21, enquanto a formação anfitriã da "final four" continua com três cetros, numa prova que se disputou pela primeira vez em 1963/64 e cujo "ranking" é liderado por CIF e CAB Madeira, ambos com sete troféus.