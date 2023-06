Benfica recusa receber troféu de campeão de basquetebol

O Benfica revalidou o título de campeão nacional de basquetebol, ao vencer novamente no reduto do Sporting, agora por 101-85, no quarto encontro da final dos play-offs, que ganhou por 3-1.

Minutos depois do Benfica conquistar o bicampeão nacional de basquetebol no pavilhão do Sporting, o clube da Luz emitiu um comunicado dando conta que a equipa não iria "participar na cerimónia oficial de entrega do troféu de campeão nacional".

A razão, explicou o Benfica, "o comportamento discriminatório e inaceitável por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol e do seu Conselho de Disciplina, presidido por Carlos Filipe".

A decisão foi comunicada quando o palco para o Benfica receber o troféu já estava montado no meio da pista do pavilhão João Rocha. O que sucedeu é que a Federação entregou as medalhas à equipa de arbitragem, bem como ao Sporting, numa altura em que toda a equipa do Benfica recolheu aos balneários do pavilhão João Rocha.

COMUNICADO

"O Sport Lisboa e Benfica informa que os bicampeões nacionais não vão participar na cerimónia oficial de entrega do troféu de campeão nacional, dado o comportamento discriminatório e inaceitável por parte da Federação Portuguesa de Basquetebol e do seu Conselho de Disciplina, presidido por Carlos Filipe.

Os bicampeões irão comemorar a conquista deste Campeonato com os Benfiquistas no Pavilhão Fidelidade do Estádio da Luz, que estará de portas abertas para receber todos os adeptos".