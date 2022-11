Benfica quebra invencibilidade do FC Porto no campeonato após prolongamento

Benfica venceu este sábado em casa do FC Porto (105-112), jogo relativo à terceira jornada do campeonato de basquetebol. Águias passam a liderar a prova, com sete triunfos em igual número de jogos. Dragões sofreram o primeiro desaire.

O Benfica bateu este sábado o FC Porto por 112-105, após prolongamento, num jogo emotivo e em atraso da terceira jornada da Liga portuguesa de basquetebol, disputado no Dragão Arena, no Porto.

O primeiro clássico desta época entre os dois rivais correspondeu às expectativas de quem esperava um encontro intenso e disputado até ao último segundo, tendo terminado empatado no tempo regulamentar (89-89) e caído para o lado encarnado nos cinco minutos de prolongamento que se seguiram.

O Benfica e o seu base norte-americano Aaron Broussard foram reis e senhores durante todo o primeiro tempo e, por isso, o intervalo chegou com os lisboetas em vantagem por 39-49, em boa parte devido à elevada eficácia do seu ataque.

Broussard apontou os primeiros sete pontos da sua equipa e concluiu a sua prestação com 32 pontos marcados, nove deles fruto de lançamento de três pontos, e concretizou os cinco lances livres de que dispôs.

Depois de um primeiro tempo em que somou 49 pontos, o Benfica baixou de rendimento atacante e de intensidade na segunda parte e o FC Porto recuperou terreno à custa de muito coração e dos triplos de Miguel Maria e Francisco Amarante e, assim,, voltou a um jogo que ao intervalo parecia perdido.

Os campeões nacionais ainda chegaram ao final do terceiro período em vantagem (58-64), mas nessa altura já o FC Porto estava em alta e alardeava confiança, ao passo que o Benfica perdera o foco e estava com problemas no seu jogo exterior.

Com o Dragão Arena empolgado com a recuperação portista, a diferença no marcador foi caindo até que os dragões saltaram mesmo para a frente com um triplo de Miguel Maria, que pôs o resultado em 83-79.

A emoção estava ao rubro e o Benfica em apuros, mas Broussard voltou em grande e reduziu (83-81), tendo-se seguido a partir daí um jogo de nervos. Max Landis concretizou dois lances livres, Broussard acrescentou outro triplo à sua conta pessoal.

Ivan Almeida, um dos melhores no Benfica, deixou o resultado em 88-87 em dois lances livres certeiros a dez segundos do fim e os dois treinadores esgotaram todos os trunfos para obter uma vantagem decisiva.

Francisco Amarante foi para a linha de lance livre já com o final do jogo à vista, mas converteu apenas um e o Benfica salvou-se da derrota com um lançamento de dois pontos de James Ellisor a 3,5 segundos do fim que deixou o jogo igualado (89-89).

O jogo foi então para prolongamento e aí o Benfica voltou a superiorizar-se ao seu rival. Broussard repôs a sua equipa na frente através de um contra-ataque letal, o FC Porto igualou e Broussard, sempre ele, fez o 91-93 e o 91-95.

Miguel Maria respondeu com mais dois pontos, Broussard concretizou novo triplo e Ivan Almeida, que acabou com cinco faltas e seria excluído, ampliou a vantagem do Benfica também através de um lançamento de três pontos (93-101), deixando o FC Porto para trás.

Quase não houve jogo a partir daí e as equipas, sobretudo o FC Porto, apostaram tudo nos lances livres. O Benfica resolveu o encontro a seu favor, pois já tinha então uma vantagem pontual que foi decisiva e falhou menos do que o rival, que assim sofreu a sua primeira derrota a nível interno.

O Benfica continua invicto na prova, com sete vitórias, e lidera o campeonato com 14 pontos, os mesmos que tem a Ovarense, equipa, que, porém, leva mais um jogo realizado.

Jogo no Pavilhão Dragão Arena, no Porto

FC Porto - Benfica, 105-112 (após prolongamento).

No final do tempo regulamentar 89-89.

Ao intervalo: 39-49.

Sob a arbitragem de Paulo Marques, Hugo Silva e Tiago Perdigão, as equipas alinharam e marcaram:

- FC Porto (105): Charlon Kloof (1), Teyvon Myers (12), Francisco Amarante (13), Miguel Queiroz (4) e Michael Finke (19). Jogaram ainda Miguel Maria (17), Max Landis (13), Brian Conklin (17), Vladyslav Voytso, Keven Gomes (6) e João Guerreiro (3).

Treinador: Fernando Sá.

- Benfica (112): Toney Douglas (11), Aaron Broussard (32), Betinho Gomes (18), Terrell Carter (4) e Ivan Almeida (21). Jogaram ainda James Ellisor (8), José Barbosa (2), Makram Ben Romdhane (13) e Tomás Barroso (3).

Treinador: Norberto Alves.

Marcha do marcador: 17-23 (primeiro período), 39-49 (intervalo), 58-64 (terceiro período), 89-89 (fim do tempo regulamentar) e 105-112 (após prolongamento).

Assistência: 1.610 espectadores.