Benfica perde com Trefl Sopot e ocupa último lugar do grupo na FIBA Europe Cup

O Benfica foi na quarta-feira derrotado em casa pelo Trefl Sopot (67-79), da Polónia, na segunda jornada da segunda fase de grupos da FIBA Europe Cup , e ocupa o quarto e último lugar do agrupamento K.

Os encarnados chegaram ao intervalo no pavilhão da Luz com uma desvantagem de cinco pontos (15-19 e 17-18 nos dois primeiros períodos) e, apesar da boa réplica no terceiro período (18-20), viram a formação polaca dilatar a vantagem no último período do encontro (17-22) e levar a vitória.

No mesmo grupo, o Sporting também perdeu na quarta-feira com os romenos do CSM Oradea, por 83-77.

No pavilhão João Rocha, o CSM Oradea entrou melhor na partida e, apesar da boa réplica da equipa portuguesa, chegou ao intervalo com uma vantagem de 10 pontos (20-24 e 19-25).

Nem a reação dos "leões" no terceiro período (23-11) foi suficiente para impedir a derrota, já que os romenos voltaram a superiorizar-se no último período (15-23) e conquistaram os dois pontos, tal como tinham feito contra o Benfica, liderando o grupo K com quatro pontos, resultantes de duas vitórias nas duas primeiras rondas desta fase.

Já o Sporting, que tinha ganho na primeira ronda ao Trefl Sopot da Polónia (que hoje bateu o Benfica), segue em segundo com três pontos, os mesmos que os polacos, que são terceiros.