Benfica perde na Turquia e está fora da Champions de basquetebol

Redação com Lusa

Águias voltaram a ser derrotadas pelo Darüssafaka no play-in de acesso à segunda fase.

O Benfica foi eliminado no play-in de acesso à segunda fase da Liga dos Campeões de basquetebol, ao perder em casa dos turcos do Darüssafaka, por 83-72, após prolongamento, no segundo encontro da eliminatória.

Depois da derrota em casa por 89-76, na primeira partida de três possíveis, os encarnados voltaram a perder em Istambul, num encontro em que chegaram ao intervalo a vencer por 42-35, registando-se um 68-68 no final do tempo regulamentar.

O Darüssafaka vai integrar o Grupo L da segunda fase, juntamente com os espanhóis de Surne Bilbau, Lenovo Tenerife e UCAM Murcia.