Benfica perde com Sporting: "Não quero entrar na história de que quem não chora..."

Fotografia: Norberto Alves, treinador do Benfica

Declarações do treinador encarnado, Noberto Alves, após o jogo Benfica - Sporting (63-74), da quinta jornada campeonato nacional de basquetebol

Sobre o jogo: "Houve duas partes diferentes. Vamos para o intervalo a ganhar por quatro e sentíamos que poderíamos estar a vencer de forma mais confortável. Fomos pouco eficazes debaixo do cesto e na linha de lance livre, isso somando ao facto de termos permitidos ao Sporting ter 18 ressaltos ofensivos é a justificação por não termos ganhado o jogo."

Eficácia: "Os jogadores têm de produzir mais e serem mais eficazes. Nos momentos críticos do jogo em que as coisas se poderiam clarificar um pouco, não fomos eficazes. Houve momentos em que também não tivemos sorte. Na segunda parte saímos do ritmo por culpa própria."

Arbitragem: "Hoje tivemos dois árbitros internacionais. Foi bom para todos. Não quero mesmo entrar na história de que quem não chora parece que não tem o que quer".