Benfica perde com Limoges na Liga dos Campeões e segue para o play-in

Encarnados não conseguiram a passagem direta para a ronda dos 16

O Benfica perdeu esta terça-feira com o Limoges, por 59-79, na sexta jornada da Liga dos Campeões da FIBA, terminando em segundo lugar do Grupo F. Assim, as águias seguem para o play-in, discutido à melhor de três, em vez de passar diretamente à ronda dos 16.

O objetivo esteve perto de ser uma realidade, já que os encarnados saíram para o intervalo na frente (40-32), depois de terem dominado toda a primeira parte. Mas, na segunda, a formação da Luz quebrou por completo, com apenas cinco pontos marcados.

A perder o controlo da posse de bola, os campeões portugueses deram aos franceses a possibilidade de passar para a frente e chegar às duas dezenas de vantagem (45-65).

Ausente no jogo em França, Bryce Jones fez a diferença no emblema gaulês (26 pontos), enquanto, nos da Luz, destacou-se Terrell Carter (13 pontos só no primeiro quarto), mas chegou rápido à terceira pessoal. Quando reentrou já não voltou a ser o mesmo. Toney Douglas marcou 12 pontos.