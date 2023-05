Benfica passa a centena e assegura o primeiro lugar da fase regular

Águias vão ter fator-casa ao longo do play-off

Pelo segundo ano consecutivo, o Benfica assegurou o primeiro lugar da fase regular da Liga Betclic, depois de obter um triunfo expressivo frente ao Lusitânia, por 107-74. No play-off, as águias vão ter fator-casa em todas as eliminatórias em que participem.

Uma semana depois de conquistarem a Taça de Portugal, os encarnados estavam obrigados a vencer os açorianos para agarrar a referida vantagem e não precisar de depender de resultados de terceiros, marcando logo terreno com 31 pontos marcados no primeiro quarto.

Na partida que marcou o regresso de Ivan Almeida após um mês de suspensão preventiva, o MVP dos da Luz foi Ben Romdhane, com 14 pontos e 11 ressaltos.