Benfica não entende critérios da Champions: "Parece-nos um pouco injusto"

Benfica foi afastado da Liga dos Campeões no play-in na época transata

Encarnados esperavam ter entrada direta na Liga dos Campeões da FIBA

O Benfica questionou esta quarta-feira os critérios de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da FIBA, um dia depois de as águias terem sido confirmadas nas rondas de qualificação.

Primeira equipa portuguesa a chegar à fase de grupos em 2022/23, os encarnados tinham expectativa de ter entrada direta na próxima temporada, o que não sucedeu. "Não compreendemos e parece-nos um pouco injusto. As 28 equipas com acesso direto à fase de grupos são selecionadas através de um ranking, e este processo devia ser claro", defendeu o team manager, João Nuno Crespo, aos meios do clube da Luz.

Crespo exemplificou com o caso do King Szczecin da Polónia, que se prepara para a estreia absoluta na prova, não tendo ranking, mas não vai precisar de passar pelo apuramento, entre 25 de setembro e 1 de outubro.

Com 18 pontos somados pela campanha da temporada passada (afastamento no play-in), o Benfica é 38.º da referida hierarquia, fazendo, por isso, uma exposição à Federação Portuguesa de Basquetebol para "perceber quais foram os critérios e o porquê de isto acontecer".