Benfica mantém suspensão do basquetebol devido a casos de covid-19

O Benfica anunciou esta quarta-feira que a atividade as equipas seniores de basquetebol, masculina e feminina, "está suspensa desde o passado dia 10 de setembro e assim continuará até indicação articulada com as autoridades de saúde locais e com o departamento médico do clube, após terem sido registados casos de covid-19". O clube não anuncia uma data para o regresso dos treinos.

COMUNICADO

"O Sport Lisboa e Benfica informa que a atividade das equipas seniores de basquetebol está suspensa desde o passado dia 10 de setembro e assim continuará até indicação articulada com as autoridades de saúde locais e com o departamento médico do clube, após terem sido registados casos de COVID-19.

Na sequência de suspeitas de infeção, o Sport Lisboa e Benfica suspendeu de imediato a realização de treinos na quinta-feira da semana passada das equipas de basquetebol (masculina, feminina e Sub-22) e acionou o seu plano de contingência para avaliação e controlo de infeção por COVID-19, sempre em estreita coordenação com as autoridades de saúde.

Todos os casos identificados estão a ser devidamente monitorizados, não apresentando à data qualquer critério de gravidade clínica. Os restantes elementos estão igualmente a ser acompanhados para o caso de ser necessário atuar. Face a esta situação, a edição deste ano do Torneio Internacional de Basquetebol masculino já não terá lugar.

Sublinhar que o Sport Lisboa e Benfica implementou desde a primeira hora todas as medidas preconizadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente as normas e orientações da DGS nesta matéria, e conta com uma equipa multidisciplinar dedicada à prevenção, e mitigação de risco de contágio por COVID-19, pelo que permitiu identificar e isolar prontamente todos os casos suspeitos."