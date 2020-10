Benfica mantém-se vitorioso após visita à Académica de Coimbra

Terceira jornada da Liga Placard.

O Benfica somou este sábado a terceira jornada no mesmo número de jornadas na Liga Placard, batendo a Académica de Coimbra, por 74-93.

No reencontro entre duas equipas que tinham sido finalistas do play-off há sete anos, o equilíbrio de forças durou até ao intervalo (40-43). No terceiro quarto, ao fazer 29 pontos contra apenas 14 dos estudantes, as águias largaram no marcador.

Os encarnados partilham a liderança do campeonato com Sporting, também cem por cento vitorioso depois da deslocação à Madeira (vitória sobre o CAB por 72-87), podendo-se juntar a Oliveirense, que ainda este sábado visita o Maia Basket.

O FC Porto, que tinha começado com dois triunfos, viu o seu duelo com o Barreirense ser adiado, depois de um caso positivo no plantel.