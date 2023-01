Benfica homenageia Henrique Vieira no jogo com a Oliveirense

Antigo jogador e treinador de basquetebol faleceu no dia 4 de julho, aos 65 anos.

O Benfica anunciou que vai homenagear o seu antigo capitão e treinador de basquetebol Henrique Vieira, sábado na receção à Oliveirense na 19.ª jornada da primeira fase do campeonato.

"A homenagem a uma das grandes figuras do basquetebol nacional irá decorrer no intervalo do encontro da 19.ª jornada da 1.ª fase da Liga Betclic, com inicio às 19h00", referem, no seu site, os encarnados.

Henrique Vieira faleceu em 4 de julho, aos 65 anos, levando o Benfica a anunciar, quatro dias depois, que ia retirar a camisola número cinco da sua equipa de basquetebol, "com o objetivo de homenagear e perpetuar a sua memória".

O antigo basquetebolista e treinador destacou-se na Oliveirense, depois de ter orientado Atlético e Estoril, levando a equipa de Oliveira de Azeméis às finais do campeonato nacional em 1996/97, frente ao FC Porto, e em 2001/02, 2002/03 e 2003/04, nas três vezes frente à Portugal Telecom.

Rumou à Ovarense, mas foi no Benfica que chegou ao título de campeão nacional, em duas ocasiões, em 2008/09 e 2009/10, amealhando ainda as Supertaças, de 2009/10 e 2010/11.

Antes, Henrique Vieira, que nasceu em Moçambique, onde jogou na Real Sociedade e Sporting de Lourenço Marques, alinhou em clubes portugueses como Académica, Ginásio Figueirense, Atlético e Benfica.

Mais uma vez, foi ao serviço dos "encarnados" que, o 28 vezes internacional pela seleção portuguesa, conquistou sete títulos de campeão, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e duas Taças da Liga.