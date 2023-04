Benfica garante que Ivan Almeida não tentou agredir árbitro do dérbi

"É um grande profissional", vinca o clube da Luz. O JOGO sabe que o internacional cabo-verdiano tentou agredir Sérgio Silva no acesso aos balneários.

O Benfica garantiu, numa nota colocada no site oficial, que Ivan Almeida não tentou agredir o árbitro principal da partida com o Sporting, realizada neste sábado e que as águias venceram por 99-86.

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece que o jogador Ivan Almeida em momento algum procurou agredir os árbitros do dérbi de basquetebol deste sábado, ao contrário do que foi colocado a circular. O jogador foi excluído da partida devido a duas faltas técnicas, mas em momento algum desrespeitou ou confrontou a equipa de arbitragem em modos desrespeitosos ou ameaçadores. Ivan Almeida é um grande profissional do Sport Lisboa e Benfica, que continuará a dar tudo para vencer pelo seu clube, e merece ser respeitado", pode ler-se.

Ao que O JOGO apurou, o internacional cabo-verdiano tentou agredir o árbitro Sérgio Silva no acesso aos balneários, provocando confusão no túnel, com presença de polícia. O jogador tinha recebido a segunda falta técnica, acabando desqualificado, devendo ser alvo de processo por parte do Conselho de Disciplina da federação.