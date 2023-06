Benfica foi à Federação buscar troféu de campeão

Encarnados não participaram na cerimónia de entrega de prémios, após conquistarem a Liga Betclic, no Pavilhão João Rocha

Quase três semanas volvidas de se sagrar bicampeão nacional, o Benfica deslocou-se esta quinta-feira à sede da Federação Portuguesa de Basquetebol para receber o troféu de campeão, que garantiu após bater o Sporting no quarto encontro da final do play-off.

Na altura, os encarnados não participaram na cerimónia oficial da entrega de prémios, em protesto com o castigo aplicado ao jogador dos leões Travante Williams (um jogo de suspensão reduzido para repreensão), desqualificado durante o intervalo do jogo 3 por empurrar um agente da autoridade no túnel de acesso aos balneários.

Esta quinta-feira, o team manager João Nuno Crespo e o capitão Tomás Barroso receberam a Taça das mãos do presidente Manuel Fernandes, num momento sem qualquer aparato ou declaração dos intervenientes.