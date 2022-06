"Benfica está na linha da frente do combate ao racismo e à intolerância"

Águias reagem à denúncia de Ivan Almeida, basquetebolista do clube da Luz que diz ter sido alvo de insultos racistas no Dragão Arena, na quinta-feira.

O basquetebolista do Benfica Ivan Almeida denunciou hoje alegados insultos racistas no jogo de quinta-feira frente ao FC Porto, terceira partida da final do campeonato, criticando o facto de ninguém se ter pronunciado sobre o caso.

"Os que calaram perante isto, e já passaram isto por baixo do tapete como poeira, também contribuem para o racismo. Nem a federação de basquetebol, nem o meu clube, o Benfica, nem o FC Porto se pronunciaram sobre o sucedido no Dragão Caixa", refere o extremo numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Ivan Almeida, extremo cabo-verdiano de 33 anos, salienta que o "silêncio também é racismo", revelando algumas expressões racistas que ouvi durante a partida.

Neste sábado, através da newsletter oficial, os encarnados reagiram ao caso: "O Benfica está, e sempre estará, na linha da frente do combate ao racismo e à intolerância sob qualquer forma. O desporto não pode conviver com o racismo ou aceitar impávida e serenamente as atitudes racistas. O desporto deve, pelo contrário, contribuir para uma sociedade mais justa, na qual a diversidade é celebrada. Todos temos de estar comprometidos com esse desígnio e o desporto tem de ser um exemplo", pode ler-se na News Benfica.