Benfica está de regresso às vitórias na Liga Betlic

Encarnados bateram Vitória de Guimarães, na penúltima jornada da primeira fase

O Benfica regressou esta terça-feira às vitórias na Liga Betclic, superando o Vitória de Guimarães na 21.ª ronda, por 100-80. Os encarnados passam a somar 39 pontos, liderando à condição, pois o FC Porto (38 pontos) só entra em campo esta quarta-feira, nos Açores, frente ao Lusitânia.

O encontro decidiu-se a favor da formação da Luz graças à grande exibição de Aaron Broussard, que terminou com 30 pontos, 16 deles no terceiro quarto. Ivan Almeida deu a sentença final, com os últimos oito pontos das águias, recheados de muito espetáculo.

Para os vimaranenses, que impressionaram pela resistência mesmo passando algum tempo com quatro jogadores no limite da exclusão, o objetivo de seguir no grupo A para a segunda fase (seis primeiros) complicou-se.