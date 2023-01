Benfica em desvantagem no play-in da Liga dos Campeões da FIBA

Benfica recebeu Darussafaka no primeiro jogo do play-in da Liga dos Campeões

Derrota com o Darussafaka

O Benfica está em desvantagem para seguir para a ronda dos 16 da Liga dos Campeões da FIBA, depois de perder o primeiro jogo do play-in com o Darussafaka, por 76-89.

Apesar do favoritismo do rival, as águias nunca se renderam, acabando por pagar pela má entrada na partida. No primeiro quarto, os turcos foram bastante superiores na agressividade, acumulando roubos de bola que resultaram em contra-ataques quase sempre fatais.

Os sinais de melhoria dos encarnados começaram a ver-se a meio do segundo quarto. Ainda que de forma, por vezes, atabalhoada, os campeões portugueses passaram a ser mais intensos defensivamente, a atrasar os ataques contrários com êxito. Um parcial de 10-0 (de 20-38 para 30-28) acordou o pavilhão e deu alento aos da casa, mas a sequência foi interrompida por mais uma dose de erros proibidos num encontro desta natureza (30-45).

Com Toney Douglas em destaque (24 pontos), o Benfica continuou a correr atrás do prejuízo na segunda parte, baixando a diferença para as unidades (55-64) com triplo de José Silva (bom contributo vindo do banco). No entanto, os visitantes voltaram a fugir e barreira psicológica dos 10 pontos teimou em não voltar a ser ultrapassada.

O segundo jogo realiza-se dia 11 de janeiro, em Istambul (17h00). Uma eventual negra acontece a 18 deste mês, de novo na Luz.