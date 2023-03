Benfica e Quinta dos Lombos na final da Taça de Portugal de basquetebol feminino

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Benfica e Quinta dos Lombos decidem Taça de Portugal feminina de basquetebol.

Benfica, detentor do troféu, e Quinta dos Lombos qualificaram-se, este sábado, para a final da Taça de Portugal feminina de basquetebol, ao vencerem nas meias-finais o CP Natação, por 57-44, e o Galitos, por 71-60, respetivamente.

A equipa encarnada, vencedora das duas últimas edições da prova e líder isolada da Liga feminina, construiu uma vantagem confortável ao intervalo (30-19), que geriu na segunda parte frente à formação de Ermesinde, 10.ª e antepenúltima classificada do campeonato.

A Quinta dos Lombos, quinta colocada no escalão principal, que tem igualmente dois títulos na Taça (2011 e 2020), também bateu com relativa facilidade o Galitos, nono posicionado na Liga, depois de ter chegado ao intervalo a vencer por 40-30.

Benfica e Quinta dos Lombos decidem no domingo o vencedor da Taça de Portugal da época 2022/23, iniciando às 15:00 a luta pela conquista do terceiro troféu na prova, no Pavilhão Municipal de Pedrouços, na Maia, onde hoje se disputaram os encontros das meias-finais.