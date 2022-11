Benfica é o clube mais representado na convocatória da Seleção Nacional feminina

Portugal recebe o Reino Unido em 24 de novembro, em Matosinhos, e desloca-se a Tartu, na Estónia, em 27, para prosseguir a qualificação para o Campeonato da Europa de 2023.

O Benfica, com quatro atletas, é o clube mais representado na convocatória da Seleção Nacional feminina de basquetebol para os jogos com o Reino Unido e a Estónia, anunciada esta segunda-feira, de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023.

Após o triunfo sobre a Estónia (62-43) e a derrota frente à Grécia (57-64), Portugal recebe o Reino Unido em 24 de novembro, em Matosinhos, e desloca-se a Tartu, na Estónia, em 27, para prosseguir a qualificação para o EuroBasket de 2023.

Portugal segue na segunda posição do Grupo G, com três pontos, liderado pela invicta seleção grega, com quatro, em igualdade com a Estónia, terceira. O Reino Unido é o quarto e último posicionado, com dois pontos, e ainda sem qualquer triunfo.

Para esta segunda janela de qualificação, com um ano de separação em relação aos dois primeiros jogos, o selecionador nacional Ricardo Vasconcelos convocou 16 jogadoras.

Lista de convocados:

Benfica: Ana Carolina Rodrigues, Joana Alves, Joana Soeiro e Marta Martins

GDESSA: Maianca Umabano e Márcia da Costa Robalo.

BC Tsmoki-Minsk (Bielorrússia): Inês Viana.

Domusa Teknik ISB (Espanha): Josephine Filipe

Inexio Royals Saarlouis (Alemanha): Laura Ferreira.

UMF Njardvik (Islândia): Lavínia Silva

Milar Córdoba Baloncestom (Espanha): Marcy Gonçalves

Hozono Global Jairis (Espanha): Maria Correia

Sernova Renovables Real Canoe (Espanha): Mariana Silva

Lointek Gernika Bizkaia (Espanha): Sofia da Silva

União Sportiva: Susana Carvalheira

Sem clube: Maria Kostourkova