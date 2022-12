Benfica e FC Porto: um regresso ao trabalho sem tempo para respirar

FC Porto venceu na Luz para a jornada 14 do campeonato

As duas equipas, com presenças históricas em fases avançadas nas provas europeias de basquetebol, seguem num ritmo alucinante.

Tanto Norberto Alves como Fernando Sá, treinadores, respetivamente, de Benfica e FC Porto, já se fizeram ouvir. Mais do que uma vez, pelo menos no caso do timoneiro das águias, mas a verdade é que estas duas equipas estão a jogar a um ritmo alucinante.

É Liga Betclic, é Taça de Portugal, e é Liga dos Campeões da FIBA, em que os encarnados irão participar no play-in; no caso dos azuis e brancos, é Liga Betclic e FIBA Europe Cup, em que estão a jogar uma inédita segunda fase de grupos.

Os próximos compromissos são relativos à principal prova interna, na quarta-feira, sendo que o FC Porto recebe o Imortal, no Dragão Arena, às 15 horas, e o Benfica desloca-se ao Funchal, para defrontar o CAB Madeira, a partir das 16h30. Ou seja, é engolir o bacalhau, as batatas, o bolo-rei e, praticamente sem respirar, voltar ao trabalho.

O calendário europeu é, por estes dias, mais confortável: os dragões recebem os franceses do Cholet Basket a 10 de janeiro, enquanto as águias jogam logo a 4 de janeiro, em casa, com o DSK, da Turquia.