Benfica e FC Porto criticam modelo competitivo da liga de basquetebol

A formação da Luz e os portistas veem-se a braços com um calendário repleto de jogos, entre as provas internas e as competições europeias

Rivais no jogo grande dos oitavos de final da Taça de Portugal, Benfica e FC Porto concordaram na hora de questionar o atual modelo competitivo da Liga Betclic, com etapa intermédia de mais 10 jornadas, além das 22 da fase regular.

A formação da Luz e os portistas veem-se a braços com um calendário repleto de jogos, entre as provas internas e as competições europeias. A questão não é nova, pois já se notou no ano passado com as águias e Sporting, numa altura em que também havia constantes adiamentos provocados pela covid-19. No final do clássico, Norberto Alves e Fernando Sá recuperaram o assunto.

Águias poderão ter de conciliar presença no play-in da Liga dos Campeões com a luta pela Taça Hugo dos Santos, enquanto os dragões preparam-se para passar 13 dias fora de casa nos próximos

"Se formos ao play-in da Liga dos Campeões, temos um jogo com o Sangalhos no mesmo dia [4 de janeiro de 2023] e não sabemos onde o colocar. Temos a Taça Hugo dos Santos num sábado e domingo [14 e 15 de janeiro] e, na terça-feira [17], novo jogo do play-in da Champions. Se alguém me conseguir explicar como se gere isto... A pergunta para a Federação é dura: estão a ajudar ou a prejudicar os clubes que tão bem têm estado na Europa com o calendário que têm?", atirou o técnico dos encarnados, que, até ao final de janeiro de 2023, podem fazer um máximo de 16 partidas, dependendo se têm de passar pelo play-in - em caso de triunfo sobre o Limoges de França, na Luz, no dia 20, saltam diretamente para a ronda dos 16, a iniciar-se a no dia 24 do próximo mês.

Já Sá defendeu que "a Federação tem de mudar o modelo competitivo urgentemente". "Vamos para casa hoje [anteontem], já não íamos desde segunda-feira. Jogámos na Madeira e viemos logo para cá [Lisboa]. Vamos para casa e, segunda-feira [ontem], já nos estamos a preparar para ir para a Roménia. Chegamos num dia e, no seguinte, temos o Sangalhos. Passa mais um dia e vamos para a Alemanha. Quando voltarmos, jogamos com o Benfica de novo. Nos próximos 15 dias, vamos a casa dois", enumerou treinador dos dragões, sugerindo "um modelo em que não tenham de estar envolvidas todas as equipas do campeonato".

"Há quem realmente deva jogar mais. Já estive do outro lado [Vitória de Guimarães], durante 13 anos, e percebo perfeitamente, mas, para quem vai às competições europeias, a carga acaba por ser muito grande", concluiu.

Federação aberta a ajustes



Face aos sucessivos reparos ao calendário em vigor, fonte ligada à Federação Portuguesa de Basquetebol sublinhou que o organismo "planeou a época tendo em conta diversos fatores, sendo um dos mais importantes a presença dos clubes nas competições europeias". "Desde o início da época já foram feitas diversas alterações, tendo como objetivo equilibrar o calendário das equipas que participam na Europa. É isso que vamos fazer, sempre que entendermos necessário", completou.