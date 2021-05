Benfica domina e está na frente na final do campeonato de basquetebol feminino

A extremo Mariana Silva, com 26 pontos, e a poste Japonica James, com 25, foram os grandes destaques

O Benfica colocou-se em vantagem na final do campeonato de basquetebol feminino, ao receber e vencer a União Sportiva no primeiro jogo, por 91-72, vantagem construída desde cedo e controlada durante o encontro.

A extremo Mariana Silva, com 26 pontos, e a poste Japonica James, com 25, foram os grandes destaques pela formação benfiquista, que superou a Quinta dos Lombos nas meias-finais, enquanto a base Nausia Woolfolk, somando 18 pontos, foi a figura da União Sportiva, que ultrapassou o Vitória de Guimarães na ronda anterior.

A decisão será no próximo fim de semana, no pavilhão António Serpa, em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel (Açores), com a União Sportiva a procurar inverter a eliminatória no seu reduto, visto ter terminado como líder da fase regular, mas uma vitória 'encarnada' num dos dois jogos entrega o título à equipa de Eugénio Rodrigues.

Sem poder contar com uma das caras novas desta temporada, a poste norte-americana Altia Anderson, que sofreu uma lesão grave no joelho direito diante da Quinta dos Lombos, o Benfica conseguiu efetuar uma entrada fulgurante e muito assertiva, com elevados índices de concentração que surpreenderam o adversário.

Chegando a uma diferença de 24-8, o Benfica conquistou uma margem confortável desde cedo, e a União Sportiva procurou "remar contra a maré", conseguindo a recuperação a 28-16, resultado com que se chegou ao final do primeiro período.

No segundo parcial, as "encarnadas" voltaram a entrar com grande pujança e, aproveitando a elevada superioridade nos acertos, rapidamente alcançaram uma diferença pontual na casa das duas dezenas (45-20), embora a União Sportiva tenha equilibrado novamente a contenda, com o descanso a chegar em 55-40 no marcador.

No reatamento, embalada por Nausia Woolfolk, a União Sportiva ainda ameaçou aproximar-se perigosamente e discutir o resultado, mas o melhor que conseguiu foi chegar a uma desvantagem de 11 pontos (69-58), na parte final do terceiro período.

Contudo, a equipa da Luz respondeu com dois cestos e, mantida a diferença de 15 pontos (73-58) para o último quarto, limitou-se a controlar as incidências, com maturidade e inteligência, aumentando mesmo para 19 pontos no desfecho (91-72), que coloca as "encarnadas" em excelente posição para conquistar o cetro.

Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

Benfica - União Sportiva, 91-72.

Ao intervalo: 55-40.

Sob a arbitragem de Ricardo Ferreira, Rodrigo Varandas e Vicente Jardim, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica (91): Joana Soeiro (5), Mariana Carvalho (4), Mariana Silva (26), Laura Ferreira (11) e Japonica James (25). Jogaram ainda Ana Barreto (8), Marta Martins (9), Sofia Ramalho (3), Cynthia Dias e Carolina Aguiar.

Treinador: Eugénio Rodrigues.

União Sportiva (72): Ana Ramos (7), Nausia Woolfolk (18), Gabriela Paula (10), Aliyah Mazyck (13) e Vânia Sengo (15). Jogaram ainda Emília Ferreira (6), Raquel Laneiro (3), Sofia Ferreira, Inês Bettencourt e Mafalda Botelho.

Treinador: Ricardo Botelho.

Marcha do marcador: 28-16 (primeiro período), 55-40 (intervalo), 73-58 (terceiro período) e 91-72 (resultado final).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.