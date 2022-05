Benfica dá primeiro passo para acabar com jejum e segue em frente da Taça de Portugal

Norberto Alves, treinador do Benfica

Encarnados afastaram Ovarense nos quartos de final, jogando as meias-finais com Vitória de Guimarães ou Illiabum

O Benfica garantiu esta sexta-feira um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal, eliminando a Ovarense. Na partida dos quartos de final, disputada em Albufeira, palco da Final a 8, as águias venceram por 96-65.

Depois de um primeiro quarto fraco de parte a parte (14-13), os encarnados descolaram no segundo parcial (29 pontos marcados), indo para o intervalo já a vencer por 14 (43-29).

Na segunda parte, a toada da formação da Luz manteve-se com os pontos de Ivan Almeida (18) e Frank Gaines (17).

Os vareiros, mesmo liderados por Kameron Chatman e Tyere Marshall (17 pontos cada), fizeram o último jogo da temporada, que terminaram com um nono lugar na Liga Betclic.

Já o Benfica, que procura terminar um jejum de mais de quatro anos sem títulos, aguarda pelo desfecho do jogo entre Vitória de Guimarães e Illiabum, a realizar-se ainda hoje (20h00) no fecho do primeiro dia, para conhecer o adversário de sábado (19h30, RTP2).

A primeira meia-final é entre Sporting e FC Porto (17h00, RTP2), que eliminaram Imortal e Oliveirense, respetivamente.