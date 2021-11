Benfica anuncia contratação para a equipa de basquetebol

O Benfica assegurou a contratação do base/extremo Frank Gaines, de 31 anos

Redação com Lusa

Frank Gaines já passou pelos campeonatos de Itália, Polónia, Alemanha, Rússia e Israel.

O norte-americano Frank Gaines, de 31 anos, que jogava nos Cangrejeros de Santurce, de Porto Rico, e já alinhou em várias ligas europeias, vai reforçar a equipa de basquetebol do Benfica, anunciou esta quinta-feira o clube.

"Sou um pontuador. Também trago bastante energia para as ações ofensivas e defensivas. Sou um jogador duro e lutador", afirmou Gaine, em declarações ao canal televisivo do clube.

O jogador salientou que pretende "acrescentar experiência" aos "encarnados".

"Felizmente, estou numa equipa que luta por vencer todos os jogos e espero que ganhemos títulos", disse.

Norberto Alves, técnico de basquetebol do Benfica, descreveu o base/extremo, que tem uma média de 19,5 pontos por época, como um jogador "com boa capacidade de lançar ao cesto" e "boa capacidade física".

"O Frank Gaines é um jogador da posição dois que nos vem ajudar a colmatar a ausência do Tomás Barroso, que tem estado a recuperar de uma lesão. É um atleta com boa capacidade de lançar ao cesto a partir de bloqueios indiretos e diretos. Tem boa capacidade física e vai-nos dar maior ofensividade no jogo em meio-campo ou na transição defesa para o ataque", disse Norberto Alves.

Frank Gaines já passou pelos campeonatos de Itália, Polónia, Alemanha, Rússia e Israel.