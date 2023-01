Benfica conquista Taça Federação feminina de basquetebol pela segunda vez

Redação com Lusa

As bicampeãs nacionais em título, que ao intervalo já lideravam por 34-24, juntam esta prova à Supertaça.

O Benfica conquistou este domingo pela segunda vez a Taça Federação feminina de basquetebol, repetindo o triunfo de 2021/22, ao bater na final da 13.ª edição o Imortal por 60-46, em Carcavelos.

As bicampeãs nacionais em título, que ao intervalo já lideravam por 34-24, juntam esta prova à Supertaça, que arrebataram a abrir a época, com um triunfo por 78-47 face ao GDESSA Barreiro.

No palmarés da Taça Federação, já conquistada por sete clubes, em 13 edições, o Benfica, com dois troféus, está apenas atrás da Quinta dos Lombos (quatro) e do CAB Madeira (três).