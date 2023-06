Benfica comunica saída de Carlos Lisboa

Clube anuncia decisão de extinguir o cargo de Diretor-Geral das Modalidades.

O Benfica anunciou esta quinta-feira a saída de Carlos Lisboa, explicando a decisão com "a reorganização em curso na área desportiva", que levou à extinção do cargo de Diretor-Geral das Modalidades. A rescisão do contrato, refere o refere o clube, foi realizada de comum acordo.

"O Sport Lisboa e Benfica agradece o singular e prestigiante percurso assumido por Carlos Lisboa na história do Clube: atleta, treinador e dirigente que foi e será sempre uma das maiores referências do basquetebol em Portugal", refere o comunicado do Benfica.