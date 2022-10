Benfica com vitória histórica na Suíça na EuroCup feminina de basquetebol

Numa partida muito equilibrada, e apesar de terem fechado o primeiro período em desvantagem, as "águias" reagiram e chegaram ao intervalo a vencer por 38-30, segurando a vantagem até ao final do encontro

O Benfica conseguiu ganhar no seu primeiro jogo de sempre numa competição europeia feminina de basquetebol, batendo esta quinta-feira, na Suíça, o BCF Elfic Fribourg, por 67-65, no arranque da EuroCup.

Numa partida muito equilibrada, e apesar de terem fechado o primeiro período em desvantagem, as "águias" reagiram e chegaram ao intervalo a vencer por 38-30, segurando a vantagem até ao final do encontro.

Raphaella Monteiro (14 pontos e oito ressaltos), Joana Soeiro (12 pontos e sete assistências), Carolina Cruz (11 pontos) e Katarina Trehub (10 pontos e nove ressaltos) foram as jogadoras em destaque nas "encarnadas".

As três melhores marcadoras do encontro acabaram, contudo, por ser do conjunto suíço: Nancy Fora (21), Gabby Nikitinaite (18) e Courtney Range (15).

O Benfica está no segundo lugar do Grupo G, com os mesmos dois pontos do T71 Diddeleng e mais um do que as suíças e do que as belgas do Basket Namur Capitale, batidas pelas luxemburguesas, por 72-60.

Na próxima ronda, agendada para três de novembro, o Benfica recebe o Basket Namur Capitale.