Benfica com vantagem sobre o Póvoa no play-off da Liga Betclic

Campeonato entrou na fase das decisões

O Benfica iniciou esta quinta-feira o play-off da Liga Betclic a ganhar frente ao Póvoa, por 77-59, colocando-se a um triunfo das meias-finais.

Com os quartos de final disputados excecionalmente à melhor de três, o segundo encontro, sábado, na Póvoa de Varzim (15h00), pode valer o passaporte dos encarnados, que, no primeiro encontro, fizeram o suficiente para vencer.

Como foi acontecendo ao longo da temporada, o Póvoa apresentou-se bastante determinado na partida, beneficiando da inspiração de Diego Kapelan para liderar ao longo de toda a primeira parte.

As águias chegaram à dianteira no arranque do terceiro quarto, durante o qual condicionaram mais as ações dos visitantes e protegeram melhor o seu cesto. Os triplos de Aaron Broussard e os cestos de Betinho, a juntar à habitual entrega de Ben Romdhane, desequilibraram o marcador.

Ainda assim, os poveiros nunca deixaram de ter atitude, prometendo forte oposição para o jogo no seu reduto.