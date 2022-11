Benfica com triunfo largo em Guimarães antes do dérbi frente ao Sporting

Encarnados passaram a centena frente ao Vitória, na 10.ª jornada

O Benfica manteve esta sexta-feira a invencibilidade na Liga Betclic, depois de bater o Vitória de Guimarães, por 79-106, em partida da 10.ª jornada.

Vindos de um triunfo histórico em Manresa, para a Liga dos Campeões da FIBA, os encarnados não acusaram cansaço na visita à Cidade-Berço. No entanto, os da casa, que praticam um basquetebol ofensivo, estiveram sempre no encalço da formação da Luz ao longo da primeira parte.

No terceiro quarto, no meio de um festival de pontos (52 ao todo), as águias distanciaram-se e tornaram o triunfo expressivo no derradeiro parcial, a marcar praticamente só de três (oito triplos em 10 minutos).

Ivan Almeida, com 19 pontos, cinco ressaltos, sete assistências e quatro roubos, foi o MVP do desafio.

No domingo (15h00), o Benfica joga com o Sporting, no Pavilhão João Rocha, em jogo em atraso da primeira ronda.