Benfica bate Sporting por mais de 40 pontos e fica a uma vitória do título

Benfica foi muito mais forte no jogo 3 da final do play-off e venceu em casa do Sporting, por 101-57.

O Benfica está em vantagem na final do play-off do campeonato português de basquetebol, ao vencer esta sexta-feira o Sporting, por 101-57. Os encarnados lideram agora a série, por 2-1, e estão a um triunfo de conquistar o campeonato.

Depois de um triunfo para cada equipa na Luz, a equipa da Luz, que ao intervalo já estava na frente por 48-34, venceu a primeira partida no terreno do rival, num jogo em que dominou as operações e terminou com uma vantagem de 44 pontos.

No quarto jogo, domingo de novo na casa do Sporting, o Benfica garante o título em caso de triunfo, enquanto uma vitória dos leões leva a decisão para o quinto jogo, que vai decorrer na Luz.

O Benfica, campeão nacional, procura o seu 29.º título, e segundo seguido, enquanto o Sporting tenta recuperar o cetro que conquistou nove vezes, a última das quais em 2020/21.