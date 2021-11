Benfica bate Opava antes de seguir para a fase de grupos da FIBA Europe Cup

Encarnados já estavam apurados e garantido o topo do Grupo C

O Benfica fechou esta quarta-feira a primeira fase de grupos da FIBA Europe Cup, com um triunfo sobre o Opava da Chéquia, por 86-84, na última ronda do Grupo C.

As águias já estavam apuradas desde a jornada anterior, quando venceram o Parma Perm na Rússia após prolongamento, servindo este encontro para cumprir calendário.

Após uma má entrada, os homens de Norberto Alves assumiram o controlo da partida com mão quente (16 triplos), passando por um pequeno susto a acabar, fruto de algum relaxamento.