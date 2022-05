Benfica bate Oliveirense e está a um triunfo da final da Liga

A meia-final muda agora para Oliveira de Azeméis, que será o palco do terceiro jogo, na quarta-feira

O Benfica colocou-se a um triunfo da final da Liga portuguesa de basquetebol, ao vencer a Oliveirense por 93-80, no segundo encontro das meias-finais, disputado no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Depois do triunfo no mesmo local por 89-72, no sábado, a formação encarnada voltou a impor-se de forma clara, num embate em que se superiorizou nos primeiros três períodos (27-26, 18-12 e 22-16) e geriu no quarto (26-26).

Ivan Almeida, que quase logrou um triplo duplo, ao somar 14 pontos, nove ressaltos e nove assistências, foi o maior destaque nos encarnados, num embate em que João "Betinho" Gomes, Aaron Broussard e Frank Gaines marcaram todos 13 pontos.

Na formação forasteira, os melhores foram Shaun Willett, com 19 pontos e sete ressaltos, e Zane Waterman, com 16 pontos e seis ressaltos.

A meia-final muda agora para Oliveira de Azeméis, que será o palco do terceiro jogo, na quarta-feira, pelas 19h00. Se o Benfica vencer, qualifica-se para a final, caso contrário a Oliveirense jogará novamente em casa o quarto jogo, na sexta-feira.

Caso seja necessário um quinto encontro, realizar-se-á dentro de uma semana (30 de maio), na Luz.

Na outra meia-final, o FC Porto recebe na terça-feira o campeão Sporting, depois de ter vencido o primeiro encontro, também em casa, por 87-68.