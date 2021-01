Benfica bate Maia num jogo em que Paulo Diamantino não foi esquecido

Uma camisola com o número 6 do Maia Basket, que o antigo internacional português representou durante cinco anos, foi colocada no centro do campo

O Benfica bateu este sábado o Maia Basket, por 93-73, numa partida da 13.ª jornada da Liga Placard, a que marca o fim da primeira volta do campeonato.

Como o primeiro critério de desempate para ir à Taça Hugo dos Santos é a diferença entre marcados e sofridos, os encarnados já tinham o apuramento encaminhado, confirmando essa presença na prova agendada para 10 e 11 de fevereiro.

Contra os maiatos, Tweety Carter foi o mais valioso das águias com 14 pontos e seis ressaltos e José Silva o melhor marcador (19 pontos). No adversário destacou-se Jakob Lawrence (15 pontos e 12 ressaltos).

O encontro na Luz ficou ainda marcado pela homenagem a Paulo Diamantino, jogador do Mirandela BC que morreu subitamente na sexta-feira. Durante o minuto de silêncio, uma camisola com o número 6 do Maia Basket, que o antigo internacional português representou durante cinco anos, foi colocada no centro do campo.