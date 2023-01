Benfica bate Cadi La Seu, mas diz adeus à EuroCup feminina de basquetebol

Contudo, o triunfo das campeãs nacionais acabou por ser insuficiente para ultrapassar a derrota sofrida em Espanha, por 62-53, na primeira mão.

O Benfica foi eliminado na primeira ronda do play-off da EuroCup feminina de basquetebol, apesar de ter vencido em casa as espanholas do Cadi La Seu, por 66-59, na segunda mão.

Contudo, o triunfo das campeãs nacionais acabou por ser insuficiente para ultrapassar a derrota sofrida em Espanha, por 62-53, na primeira mão.

A decisão da eliminatória acabou por estar no quarto período, quando o conjunto espanhol conseguiu um parcial de 18-12, passando para a frente da eliminatória apenas a 47 segundos do fim, quando Laia Raventos concretizou três lances livres (64-57).

A 18 segundos do fim, Laura Pena falhou dois lances livres, mantendo as 'encarnadas' na luta pela eliminatória, com Courtney Warley a marcar dois lançamentos livres, que as deixavam a um ponto da qualificação.

No entanto, Laura Pena foi de novo colocada na linha de lance livre e não falhou, obrigando o Benfica a conseguir um triplo a quatro segundos do fim para seguir em frente, mas Rapha Monteiro acabou por perder a bola.

Até ao derradeiro parcial, o Benfica venceu os três períodos anteriores e chegou ao intervalo a vencer por 38-29, vantagem que aumentou para 54-41 antes da entrada para os últimos 10 minutos.

Dragana Zubac foi a melhor marcadora das 'encarnadas', com 18 pontos, mais dois ressaltos, com Rapha Monteiro (13 pontos e 10 ressaltos) e Joana Soeiro (12 pontos, cinco ressaltos e oito assistências) também em destaque.

Laia Raventos foi a melhor pontuadora do encontro, com 19 pontos, mais oito do que Jewel Tunstull, a outra jogadora acima da dezena de pontos na equipa espanhola.