Benfica atira-se ao CD: "Travante Williams agrediu um agente da autoridade, mas vai jogar"

Clube encarnado diz que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol protege o Sporting e dá o exemplo do ocorrido com Ivan Almeida, jogador do Benfica.

O Benfica emitiu na manhã deste domingo um comunicado com críticas ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol, apontando à "agressão a um agente da autoridade por parte do atleta do Sporting Travante Williams", no dérbi da passada sexta-feira referente à final do play-off, que acabou punida com uma repreensão.

"O Sport Lisboa e Benfica declara-se estupefacto e condena de forma veemente a decisão parcial e totalmente enviesada do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol relativa à agressão a um agente da autoridade por parte do atleta do Sporting Travante Williams. Recordemos, então, que perante uma situação muito menos clara e grave, potenciada por um relatório com inúmeras incongruências, tal como se veio a comprovar posteriormente pelo testemunho das autoridades, o mesmo Conselho de Disciplina da Federação decidiu suspender preventivamente o atleta do Benfica, Ivan Almeida, por 30 dias. Um mês afastado da competição!!!", escreve o clube da Luz, recordando o caso ocorrido com o internacional cabo-verdiano.

"Já no caso do atleta do Sporting, pese embora a comprovada e indiscutível agressão protagonizada por Travante Williams a um agente da autoridade, conseguiu o mesmo Conselho de Disciplina, e o seu presidente, Carlos Filipe, encontrar argumentos que justifiquem não só a desresponsabilização do atleta como a redução da sua pena de expulsão!!! Estamos perante uma manifesta proteção a um clube, o Sporting, e uma clara perseguição a outro, o Sport Lisboa e Benfica. Dois casos, dois jogadores, dois clubes e duas decisões opostas: Travante Williams agrediu um agente da autoridade e foi expulso, mas vai jogar hoje com o Benfica; Ivan Almeida foi acusado de tentar agredir um árbitro, tendo-se comprovado depois que tal era falso, mas foi suspenso durante um mês! Incompreensível e inaceitável", compara

Para o Benfica, "o Conselho de Disciplina e o seu presidente não têm por missão exercer a sua 'clubite' e repetida antipatia pelo Benfica, mas garantir justiça e respeito por todos os clubes e atletas. Trata-se, por isso, de uma decisão lamentável e condenável, ao arrepio de todos os princípios de equidade e credibilidade que se pretendem para o basquetebol em Portugal."

"Ao contrário do que está escrito no acórdão do Conselho de Disciplina, o agente da autoridade vítima de agressão não aceitou prontamente desculpa alguma. Antes, e de forma corajosa, resistindo a muitas pressões, apresentou queixa do atleta do Sporting, apoiado pelo Sindicato da PSP", termina o comunicado do Benfica.

O Benfica joga em casa do Sporting a partir das 19h00 deste domingo. Lidera a final por 2-1 e, caso vença, sagra-se campeão nacional.