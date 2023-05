Benfica arrasa Ovarense: 71 pontos de diferença e lugar na final da Liga Betclic

12.ª presença das águias na eliminatória do título

O Benfica apurou-se esta quinta-feira para a final da Liga Betclic, eliminando a Ovarense em três encontros, o último por 44-115.

Apesar do ambiente totalmente adverso, as águias foram avassaladoras em Ovar, saindo para o intervalo na frente por 23-64, com 11 triplos apontados.

Toney Douglas foi o melhor marcador dos visitantes, com 23 pontos, enquanto Ben Romdhane acabou por ser o mais valioso (15 pontos, sete ressaltos e seis roubos).

Em 15 edições do campeonato sob a égide federativa, esta é a 12.ª presença dos encarnados na discussão do título - não se apuraram em 2017/18 e 2020/21 e em 2019/20 a época não chegou ao fim -, ficando a aguardar pelo desfecho da série entre Sporting e FC Porto.