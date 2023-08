Benfica arranca com "fome de vitórias"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Vencedor do Liga Betclic e detentor da Taça de Portugal começou a trabalhar às ordens de Norberto Alves

O basquetebol do Benfica começou esta segunda-feira a trabalhar, com uma sessão de treino no Pavilhão da Luz.

"Eu sempre aprendi no Benfica que estamos aqui para ganhar, e é essa a mística do Benfica que temos de passar aos novos jogadores", disse Sérgio Silva citado pelos meios do clube encarnado.

"Toda a gente tem fome de vitórias e títulos", assegurou ainda.

Recorde-se que a temporada das águas inicia-se com a disputa da Supertaça, frente ao Imortal, no dia 16 de setembro.