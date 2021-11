Benfica ao lado do treinador de basquetebol: "Boicote a árbitros é de terceiro mundo"

Clube da Luz abordou o tema na newsletter desta terça-feira.

O Benfica utilizou esta terça-feira a newsletter do clube para corroborar as declarações de Norberto Alves, treinador da equipa de basquetebol, sobre a falta de comparência do FC Porto ao jogo com a Ovarense.



"Importa (...) esclarecer a posição do Benfica relativamente a uma matéria que tem feito correr muita tinta.

No Sport Lisboa e Benfica somos autoexigentes em relação a todas as equipas do clube e sabemos que o nosso treinador está focado em melhorar e corrigir algumas dinâmicas do coletivo. No entanto, estamos atentos e não podemos deixar de corroborar os argumentos afirmados pelo nosso técnico Norberto Alves", surge escrito.



"Se todos os clubes em competição querem realmente valorizar a Liga, devem fazê-lo de forma construtiva e deixar que os melhores juízes estejam nos jogos mais competitivos. Boicote a árbitros é uma prática de terceiro mundo e não levará a modalidade para melhores patamares em Portugal", completa o clube da Luz.