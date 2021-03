Benfica anuncia base norte-americano como reforço: "É uma prenda divina"

Nic Moore encantando com o ingresso no basquetebol português

Nic Moore tem 28 anos e ocupa a vaga do lesionado Tweety Carter.

O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação de Nic Moore, uma base norte-americano de 28 anos que vai render o lesionado Tweety Carter.

O novo jogador das águias tem experiência no basquetebol de Itália e França. "Eu encaro esta oportunidade como uma prenda divina. Estou extremamente entusiasmado por esta nova experiência, num novo país para mim. Estou ansioso por esta oportunidade ao serviço do Benfica", afirmou, citado pelo site oficial do Benfica.

"Falei com o meu empresário sobre o Benfica e ele falou muito bem sobre a equipa e a organização do clube. Aprendi com ele mais coisas sobre o campeonato português. Estou familiarizado com a grandeza do Benfica. Eu sou um grande fã de futebol", admitiu Moore, que sonha com a conquista de títulos.

"Estou preparado para lutar e dar o melhor de mim em cada jogo que fizer. Tenho paixão por vencer e farei tudo o que puder para ajudar os meus companheiros de equipa a vencer", rematou.