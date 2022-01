Benfica alcança triunfo robusto contra CSM Oradea na FIBA Europe Cup

Primeira vitória das águias na segunda fase da prova

O Benfica superou esta quarta-feira o CSM Oradea, por 94-57, na quarta jornada do Grupo K da FIBA Europe Cup.

Foi a primeira vitória das águias na segunda fase da prova, o que lhes permite continuar a ter chances matemáticas de chegar aos quartos de final, num agrupamento liderado pelo Sporting, que bateu o Trefl Sopot (76-63), em Alvalade.

Os leões comandam com sete pontos, seguidos dos romenos e dos encarnados (ambos cinco pontos). Os polacos são últimos com quatro pontos. Refira-se que as duas formações de Leste têm um jogo em atraso entre si, da terceira ronda, a disputar a 5 de fevereiro e que vai influenciar todas as contas.

Derrotado na final da Taça Hugo dos Santos, o Benfica regressou à ação com um triunfo robusto, muito à conta dos 20 triplos marcados (nove no segundo quarto). Frank Gaines (sete) e Aaron Broussard (cinco) foram os artilheiros de serviço na formação de Norberto Alves, que ao intervalo vencia já por 22 pontos.

Tal não impediu o Oradea de reagir (parcial 4-12 no arranque do terceiro quarto), mas a inspiração na longa distância manteve-se.