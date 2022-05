Benfica afasta Vitória de Guimarães e há dérbi na final da Taça de Portugal

Encarnados medem forças com o Sporting este domingo (18h00, RTP2)

O Benfica apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal, que se está a discutir em Albufeira, depois de deixar o Vitória de Guimarães pelo caminho.

Emblema que mais vezes conquistou a prova-rainha (22), a formação da Luz venceu por 89-70, tornando-se finalista da competição pela primeira vez desde 2018 e marcando encontro com o Sporting, que, na primeira meia-final, afastou o FC Porto (66-58). A final é este domingo, a partir das 18h00 (RTP2).

No duelo com os minhotos, que se mostraram uma equipa de ataque nesta Final a 8, as águias estiveram sempre na frente, mas só no terceiro parcial encetaram uma fuga para os 19 pontos (63-44).

Sem baixar os braços, e com seis tiros quase consecutivos, os vimaranenses colocaram-se a três pontos (66-63), valendo ao Benfica Frank Gaines (21 pontos), além de Ben Romdhane (17 pontos e nove ressaltos) e Travis Munnings (13 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências).