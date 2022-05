Benfica afasta Póvoa e é o primeiro semifinalista da Liga Betclic

Águias triunfaram na Póvoa de Varzim, ficando a aguardar pelo desfecho da série entre Oliveirense e CAB

O Benfica apurou-se este sábado para as meias-finais da Liga Betclic, depois de bater o Póvoa, por 67-84, no segundo jogo dos quartos de final, excecionalmente disputados à melhor de três esta época.

Tal como se esperava, as águias encontraram forte oposição na Póvoa de Varzim, com a equipa da casa a compensar a desvantagem no poderio físico e centímetros em atitude. Fortes defensivamente, os poveiros impediram os encarnados de fugir ao longo da primeira parte, passando mesmo para a frente à beira do intervalo (34-33), com uma sequência de ações de Delaney Blaylock.

No regresso dos balneários, os triplos dos anfitriões que não estavam a cair na primeira parte começaram a entrar, valendo à formação da Luz os cestos de Ben Romdhane e Travis Munnings, este em tarde perfeita. A regressar de lesão após quase quatro meses de paragem, Dennis Clifford também deu uma ajuda aos visitantes para descolar.

Os triplos impossíveis de Diego Kapelan e Blaylock ainda fizeram sonhar, mas o Póvoa acabou por quebrar na reta final, encerrando a temporada de estreia absoluta no escalão máximo, que se saldou numa presença inédita no play-off mesmo sem o seu principal jogador (Nuno Oliveira).

Já o Benfica fica a aguardar pelo desfecho da série entre a Oliveirense e CAB para conhecer o adversário nas "meias", que têm como datas de referência 21, 23, 25, 27 e 30 de maio.