Benfica acusa Sporting de se ter recusado a enviar bilhetes para o dérbi

Encarnados afirmam, em comunicado, que os responsáveis leoninos recusaram "enviar os bilhetes a que o Benfica tem direito para o jogo de basquetebol desta noite entre os dois clubes", para a segunda fase da FIBA Europe Cup.

O Benfica emitiu um comunicado, esta quarta-feira, no qual "repudia o comportamento do Sporting Clube de Portugal, que, contrariando os regulamentos da FIBA, recusou enviar os bilhetes a que o Benfica tem direito para o jogo de basquetebol desta noite entre os dois clubes".

Neste jogo da última jornada da segunda fase da FIBA Europe Cup, que se disputa no pavilhão João Rocha, a partir das 20h30, Sporting e Benfica, discutem uma vaga na próxima fase.

"O Sport Lisboa e Benfica efetuou diversos pedidos sobre o levantamento dos bilhetes ou a venda dos mesmos nas nossas instalações, não tendo recebido qualquer resposta por parte do clube de Alvalade, a não ser os convites que existem por permuta entre os dois clubes", acrescenta o comunicado divulgado no site do clube da Luz, adiantando que ""recorrerá às instâncias devidas face a esta atitude incompreensível por parte do Sporting e reserva-se o direito de atuar em conformidade em encontros futuros".