Benfica abre play-off da Liga Betclic com triunfo arrasador

Encarnados ficaram a uma vitória de seguir para as meias-finais

O Benfica bateu esta quarta-feira o Desportivo da Póvoa, por 97-46, no primeiro jogo da eliminatória inaugural da Liga Betclic. Como os quartos de final são jogados à melhor de três, os encarnados têm a chance de carimbar a passagem às meias-finais já no sábado, dia do jogo 2, na Póvoa de Varzim.

Num ambiente de pouco play-off, dada a hora do encontro, as águias foram particularmente arrasadoras na segunda parte, durante a qual apontaram 53 pontos contra apenas 18 dos poveiros.

Tal permitiu ao técnico Norberto Alves gerir a utilização da equipa e só Terrell Carter ficou próximo dos 30 minutos de jogo. O poste norte-americano foi mesmo o MVP do encontro, com 15 pontos, seis ressaltos e quatro roubos de rola.

Ainda esta quarta-feira, jogam FC Porto e Sporting, contra Vitória de Guimarães e Lusitânia, respetivamente. Há ainda um dérbi regional entre Oliveirense e Ovarense.