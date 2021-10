Benfica abre fase de grupos da FIBA Europe Cup com derrota

Águias perderam com o Den Bosch, dos Países Baixos, à conta de um parcial de 0-10 na reta final

O Benfica iniciou esta terça-feira a fase de grupos da FIBA Europe Cup com uma derrota. Na primeira jornada do Grupo C, os encarnados perderam com os neerlandeses do Den Bosch, por 73-78.

No regresso a esta competição europeia, em que esteve pela última vez em 2019/20, chegando à fase de grupos, os encarnados tiveram um duelo muito equilibrado pela frente, desperdiçando na reta final uma vantagem de seis pontos (67-61).

Em seguida, os visitantes lograram a reviravolta com um parcial de 0-10, que custou caro às águias, cujos melhores elementos foram Makram Ben Romdhane, com 13 pontos, sete ressaltos e quatro roubos; e Betinho Gomes, com 16 pontos e cinco ressaltos.

A formação da Luz reentra em ação no dia 20, recebendo os russos do BC Parma.

Esta quarta-feira é a vez de Sporting (Grupo F) e FC Porto (Grupo H) entrarem em ação. Os leões jogam na Bélgica diante o Antuérpia Giants (19h00), enquanto os dragões estão na Hungria para defrontar o Szolnok (17h00).